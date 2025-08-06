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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإغاثة الطبية بغزة: سوء التغذية يهدد جيلاً كاملاً من أطفال غزة وسط صمت دولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن الوضع في القطاع وصل إلى مرحلة كارثية تهدد بقاء جيل كامل من الأطفال، بسبب سوء التغذية الحاد واستمرار الحصار والقصف اليومي.

وأشار خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إلى أن البقاء على قيد الحياة في غزة أصبح تهمة يُحاسب عليها المواطنون، حيث يعاني السكان من قصف متعمد صباحًا وجوع مزمن ليلًا، مضيفًا: "الشعب لا يعرف طعم النوم، ولا الراحة، وسط قصف مستمر ومعاناة إنسانية خانقة."

وشدد على أن الوقت قد حان لـ تدخل دولي فوري وعادل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من السياسات الإسرائيلية، محذرًا من أن أعدادًا كبيرة من الأطفال دخلت في المرحلة الخطرة صحيًا، مما يجعل مستقبل هذا الجيل في خطر كبير.

وقال في ختام حديثه: "إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، سنفقد عددًا كبيرًا من أطفال غزة، الذين يواجهون خطر الموت بسبب الجوع والحرمان من الرعاية الصحية الأساسية."

غزة القصف السياسات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني

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