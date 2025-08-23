يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200

قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي إن خبر تعاون مصر مع الجانب الكوري بشأن سلاح رعد 200 أمر هام، ويتميز بتمكنه من ضرب الأهداف خلف التحصينات والمرتفعات والتضاريس أو المباني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” والمذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن راجمة الصواريخ رعد 200 تتميز بأنها تتمكن من إطلاق من 6 إلى 8 قذائف في الدقيقة الواحدة، وأن معدل الذخيرة من 4 لـ5 ولكن في النموذج الحديث من 6 إلى 8.

الهيئة العربية للتصنيع

وأكد على أن هذه الراجمة تحمل على مجنزرة مدرعة بصلب 19 ملي، ويتكون من طاقم أفراد، لافتا إلى أن مصر لديها تصنيع عسكري منذ السبعينيات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع تأسست عام 1975 وتنتج ذخائر وبنادق وعربات مدرعة وغيرها.

توطين الصناعات التسليحية

وأشار إلى أن الطفرة والإستراتيجية التي تم وضعها منذ 2014 لتوطين الصناعات التسليحية في مصر أمر هام في هذا التوقيت.