أول راجمة صواريخ|وزير الإنتاج الحربي: استعنا بخبرات مصرية لإنتاج «رعد 200».. فيديو

تحدث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن أول راجمة صواريخ مصرية الصنع «رعد 200»، قائلا إنه تم العمل على استغلال الإمكانيات الكبيرة سواء تكنولوجية أو فنية والتي تملكها الوزارة إلى جانب الاعتماد على الخبرة المصرية التي تصل لأكثر من 50 عامًا في تصنيع المعدات والأسلحة الحربية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج «سينا 200» من قبل.

وزير الدولة للإنتاج الحربي: العمل على إنتاج معدات جيدة وهادفة تحتاجها الدولة

وأضاف «مصطفى»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه جار العمل على إنتاج معدات جيدة وهادفة تحتاجها الدولة ويمكن تصديرها ويكون لها جدوى اقتصادية، لذلك تم الاتفاق على إنتاج راجمة الصواريخ «رعد 200» بواسطة المهندسين والعمال فضلا عن كل العاملين في وزراة الإنتاج الحربي وكان ذلك منذ حوالي عام.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى عمل تصميم لراجمة الصواريخ سالفة الذكر في البداية، ومن ثم جرى عمل دراسات ومتابعات حول المشكلات والمعوقات الموجودة في الراجمات السابقة لتفاديها والتعديل عليها وتحسينها، مؤكدا القدرة على إنتاج المدرعات مثلما تم إنتاج دبابة «m1» و«سينا 200».

