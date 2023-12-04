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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل تصنيع راجمة الصواريخ رعد 200

راجم الصواريخ
راجم الصواريخ

كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تفاصيل معرض إيديكس 2024.

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لا نستورد من الخارج.. وزير الإنتاج الحربي: مصر تصنع مدرعات عسكرية

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وزير الإنتاج الحربي يكشف مفاجآت عن راجمة الصواريخ المصرية رعد 200.. فيديو

وتابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن معرض إيديكس 2024 اليوم هو تراكم لخبرات طويلة، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك أيدي عاملة تبذل جهودا كبيرة وتكنولوجيا على أعلى مستوى.

 

وأكد المهندس محمد صلاح الدين أن شركات الإنتاج الحربي تعمل على تطوير الأسلحة السابقة وتصنيع أسلحة بإمكانيات متطورة، منوها أن مصر الآن تصنع عربات مدرعة عبر 3 جهات، معلقا: لا نستورد أي عربة صلب مدرعة الآن من الخارج، وعربة القتال سيناء 200 من الصلب المدرع ونسعى لتصديرها للخارج، وهي عربة محدثة على أعلى مستوى.

 

وقال وزير الإنتاج الحربي إن كابينة راجم الصواريخ رعد 200 تم تصميمها بمهندسين مصريين وفق احتياجات السوق، وكل ما نملك من إمكانيات يتم استخدامه في الاستخدام الأمثل له، بالإضافة إلى تصنيع قاذف الصواريخ المتواجد أعلى المركبة يصنع في مصر منذ سنوات، والتحكم في الصاروخ تم تحديثه حاليا من داخل المركبة يدويا وكهربيا.

 

ولفت صلاح الدين إلى أن كابينة راجم الصواريخ تحمل 30 صاروخا، بمسافة رجم من 20 لـ 45 كم بدقة إصابة ستكون طبقا للمستخدم، منوها أن المركبة اشترك في صناعتها 5 شركات مصرية لمدة سنة، ويمكن إنتاج 60 راجمة صواريخ في العام الواحد.

 

وأردف وزير الإنتاج الحربي أن الرئيس السيسي وفر كل الإمكانيات لنجاح الصناعات العسكرية، ونخطط مستقبلا للوصول إلى مستوى كبير في كل صناعة، منوها أن مصر تقترب من صناعات الشرق والغرب ولدينا الملكية وليس التكامل.

 

واستطرد قائلا: مطلعون على التقدم العسكري في العالم، ونحتاج إلى تكامل القطاع العام والخاص مع الحكومية، ولا بد من استغلال كل قدراتنا لإنجاح المنظومة.
 

وزير الانتاج الحربي

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