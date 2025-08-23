مستشار بكلية القادة: لدينا مطرقة مؤلمة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا

علق اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال أسامة كبير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من يجرؤ أن يقترب من الحدود المصرية ".

وتابع أسامة كبير: "مصر لديها مطرقة مؤلمة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود مصر".

وأكمل أسامة كبير: "اعتراف الامم المتحدة بوجود مجاعة في قطاع غزة تأخر كثيرا ".

ولفت أسامة كبير: " نتنياهو على حافة الهاوية ونتيناهو سيخسر في غزة إذا قرر احتلال مدينة غزة ".