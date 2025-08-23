تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تجديد الثقة في محمد الصفتي، مدير عام المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة، تقديرًا لجهوده المخلصة وعمله الدؤوب في صمت، وتنفيذه لكافة المهام الموكلة إليه بكفاءة عالية.

ويعد الصفتي أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل داخل الوزارة، إذ يحظى بلقب "الحصان الأسود" نظرًا لدوره الفاعل في إنجاز الملفات المختلفة ودعمه المتواصل لمسيرة التطوير التي يقودها معالي الوزير.

يأتي هذا القرار ليؤكد إيمان الوزارة بأهمية الكفاءات الإدارية القادرة على الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الشبابي والرياضي