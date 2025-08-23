فيديو| سلامة حيوانات حديقة الجيزة ..خبراء عالميون يتحدثون

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو بشأن التساؤلات حول سلامة حيوانات حديقة الجيزة

خبراء عالميون يتحدثون عن تفاصيل تطوير الحديقة والاهتمام بصحة الحيوانات.

https://www.facebook.com/share/v/1B7tUdNQyz/?mibextid=wwXIfr

ومن جانبه قال الخبير الاستشاري في حديقة الحيوان مسئول التطوير من التحالف البان هيسكو، لقد استضفنا مؤخرا مسئولا عن رابطة الاتحاد الافريقي، والذي اجري مراجعة كاملة لعملياتنا.

وأضاف أن تعليقاتهم أكدت أننا نتابع أفضل الممارسات الدولية.

تابع هدفنا ليس فقط الحفاظ علي حيواناتنا وحمايتها، ولكن ايضا لجعل حديقة حيوانات الجيزة، منشأة عالمية المستوي، نحو رعاية الحيوان.

من جانبها أضافت الخبيرة في الادارة الحيوانية الالمانية كاثرينا بينتز، انه في المستقبل سوف نستقبل الكثير من الحيوانات المختلفة من بلدان في جميع أنحاء العالم.



تابعت الخبيرة في الإدارة الحيوانية، ومن مسؤوليتنا أن نجعل حديقة حيوانات مكان آمن لتأتي إليه هذه الحيوانات.

اكد الطبيب البيطري من الاكوادور

بالمنظمة العالمية لحدائق الحيوان، بيدرو أندريس، ان مسئوليتهم كاطباء بيطريين، هي صحة الحيوان ورفاهيته عندما يصاب الحيوان بمرض غير قابل للشفاء او العلاج، كما تتطلب المعايير الدولية منا التصرف بشكل حاسم في مثل هذه الحالات ان قتل الحيوان بطريقة رحيمة لايعتبر قسوة.

أضاف انها طريقة لحماية الجمهور وحيواناتنا للطيور، موضحا ان السيطرة علي الأمراض امر بالغ الأهمية.



من جانبه أوضح خبير الطيور الألماني ماركوس دينيه، انه من اجل تحقيق ذلك لدينا إجراءات أمنية حيوية صارمة، مع وضع برتوكولات النظافة في مكانها.

وفي نفس السياق، قالت رئيسة قسم رعاية الحيوانات بالمنظمة العالمية لحدائق الحيوان الفنزويلية فانسيا صعب، ان فكرة اننا نؤذي الحيوانات فكرة غير مبررة علي الاطلاق، وان دورنا ورسالتنا هي حماية حيواناتنا والحفاظ عليها.

من جانبه اكد كريستوفر ويسنيسكي مدير العلوم الحياتية بالمنظمة العالمية لحدائق الحيوان، انه عندما يتماشي مع متطلبات الواز والباز، وتلبية المعايير الدولية الصارمة لل سايتز.

اضاف ان جميع القرارات المتخذة هنا بشأن أفضل الممارسات لحديقة الحيوان تتبع المعايير العالمية.

اوضح خبير الرئيسسيات الكاميروني بافوا ديدي، ان الرئيسيات حساسة للامراض البشرية، لهذا السبب نستمر في اختبار وتقديم الرعاية الطبية الجيدة، مع توفير برنامج اثراء جيد وفعال.



من جانبه قال خبير الزواحف والحيوانات ذات الحوافر الجنوب افريقي، مارسيل تورنييه، اننا نقوم باجراء،فحص بي سي ار بشكل دوري واجراء الفحوصات الطبية علي كافة الحيوانات الموجودة في أقسامنا.



تابع هذا فقط يضمن أننا نحافظ علي صحة الحيوانات بشكل يومي.



من جانبه دعا الخبير الاستشاري في حديقة الحيوان مسئول التطوير من التحالف البان هيسكو، للحضور الي الحديقة ورؤية الاعمال القياسية، وان نشهد علي التفاني والرعاية التي تقدم لحيواناتنا، والحياة البرية.

ووجه الشكر للحميع، لافتا إلى تمنيه رؤية الجميع في حفل الافتتاح الكبير لحديقة الحيوان بالجيزة.