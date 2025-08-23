قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

صورة لإحدى المصابات
صورة لإحدى المصابات
أحمد بسيوني

كشف شهود العيان أن أول فتاة سارعت بالنزول لشاطئ أبوتلات لا تزال على قيد الحياة، رغم تحذيرات بمنعها من النزول.

وقال شهود العيان في تصريحات لصدى البلد إن الفتاة كانت سببًا في الواقعة حيث هرع الجميع لانقاذها بعدما قذفتها الأمواج داخل المياه وهو ما أدى إلى غرق عدد كبير في الواقعة.

وشهد شاطئ أبو تلات غربي محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت 6 فتيات مصرعهن غرقًا بالشاطئ، أثناء مشاركتهن في معسكر صيفي تابع لإحدى الأكاديميات الخاصة  وإصابة 24  تم نقلهن إلى المستشفيات القريبة للعلاج. 

وذكرت محافظة الإسكندرية في  بيان أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه تم تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن وقوع حالة غرق جماعي في منطقة العجمي.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، برفقة 16 سيارة إسعاف، حيث جرى نقل 13 مصابة إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 مصابات إلى مستشفى العامرية العام لتقديم الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي، أن الضحايا والمصابات هنّ طالبات من محافظة سوهاج، كنّ في رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال الضيافة الجوية.

وأكد مصدر أمني، أنه تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

الاسكندرية ابو تلات حادث شهود عيان وفاة 6 طالبات

