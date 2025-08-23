بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

بدأ منذ قليل عزاء الدكتور يحيى عزمي، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما.

وحرص على الحضور كل من وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم ، خالد يوسف، إيهاب فهمي وزوجته ، سامح الصريطي، فردوس عبد الحميد ، والمخرج مجدي أحمد على ، والمخرج مجدى أبو عميرة.

وشيعت جنازة الدكتور يحيى عزمى، يوم الثلاثاء الماضي بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن الجثمان بمقابر الغفير بالجمالية، كما يقام العزاء يوم السبت المقبل بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

وكانت أكاديمية الفنون قد نعت الراحل بمنشور على صفحتها بموقع فيس بوك جاء فيه: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى: الأستاذ الدكتور يحيى عزمى، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما زوج الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ،للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.