شيرين صبري: قوة وحكمة الرئيس أنهت الحرب بغزة ووضعت المنطقة على طريق السلام

رحبت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الدور المصري أثبت مجددًا أن مصر هي حصن العروبة إذا تهاوت الحصون، ونبض الوعي حين يغيب العقل في دخان الحروب، مشيرة إلى إن القاهرة تحركت بعقل الدولة الراسخة، التي تُوازن بين القوة والحكمة، وتحمي ولا تطغى، وتنذر ولا تغدر، وتساند الأشقاء حتى وإن جحدها البعض.

وأوضحت "صبري"، في تصريحات صحفية اليوم، أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أدارت الملف الفلسطيني بحكمة وشجاعة، وقدمت نموذجًا فريدًا في التحرك الدبلوماسي والسياسي والإنساني، استطاعت من خلاله أن توقف نزيف الدم وتحافظ على فرص السلام، رغم كل الضغوط والتحديات التي حاولت النيل من الموقف المصري الثابت.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت ولا تزال صوت العقل في المنطقة، فهي الدولة التي تملك القدرة على جمع الأطراف المتنازعة حول طاولة الحوار، وتعيد إلى المشهد روح التضامن العربي، مشيرة إلى أن الموقف المصري لم يكن دفاعًا عن فلسطين فقط، بل دفاعًا عن الكرامة العربية ومبادئ العدالة الإنسانية.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ تصريحها قائلة: "أفتخر أني مصرية، وأفتخر بقيادتنا السياسية الرشيدة والقوية، التي أكدت أن مصر لا تبحث عن مجدٍ زائف، بل تصنع مجد الأمة كلها بالفعل والموقف".