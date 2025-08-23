محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر وتقدير إلى جمهوره في بيروت بعد الاستقبال الكبير الذي حظي به لإحياء حفله الغنائي بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر رمضان محمولًا على الأكتاف وسط حشود جماهيرية غفيرة، حيث عبّر عن سعادته قائلاً عبر حسابه على “إنستجرام”: “لبنان بلد الجمال والفن والترحاب”.

كما أكد رمضان في تصريحات صحفية أنه متمسك بالبقاء في مصر وصناعة طريق خاص به، موضحًا أن أي جديد يُقابل بالرفض أولاً، لكنه يسعى دائمًا لتقديم المختلف بعيدًا عن أي استفزاز.

