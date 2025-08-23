مع اقتراب انطلاقه.. رئيس غرفة القاهرة يكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس الرئيسي بالمحافظة

كشف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية تفاصيل معرض أهلا مدارس الرئيسي بالقاهرة بأنه سيقام في قاعة جهاز تنمية المشروبات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بجوار محطة مترو أرض المعارض .



وقال العشري في تصريحات خاصة له اليوم إنه يتم حاليا الترتيب للمعرض الرئيسي بالقاهرة على قدم وساق بالغرفة ومن المقرر افتتاحه مع بداية شهر سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 50 شركة بسلع عالية الجودة منها " الأدوات الكتابية – الملابس – الأحذية والمنتجات الجلدية – الحاسب الآلي " وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لابنائها في مراحل التعليم المختلفة موجها التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد وانه يتمني ان يكون عاما سعيدا علي كل ابنائنا في مراحل التعليم المختلفة.

دعم المواطنين

وأشاد (العشري) بدور الدولة في دعم المواطنين من خلال هذا المعرض حيث توفر الدولة المكان الذي سيقام عليه المعرض؛ وتقوم الغرفة بتحمل كافة تكاليف هذا المعرض وتجهيزة طوال فترة إقامته ومن هنا نتيح الاماكن لكل عارض مجانا ودون تحمل أي تكلفة وهذا دور مجتمعي تقوم به الغرفة بتوفير الأماكن للعارضين مجانا، مقابل وضع اكبر نسبة خصم علي أسعار السلع ومن هنا نساند أهالينا ونخفف العبئ عنهم بتوفير مستلزمات ابنائهم الدراسية باسعار مخفضة مع دخول العام الدراسي الجديد.

مشاركة للقطاع الغذائي

وأكد رئيس غرفة القاهرة ان المعرض لن يقتصر علي السلع الدراسية فقط ولكن هناك مشاركة مهمة للقطاع الغذائي من خلال الشركة القابضة بوزارة التموين التي ستوفر سلع غذائية ذات جودة عالية وأسعار مخفضة قائلا : عاوز أطمن أهالينا إن السلع ستكون متوفرة وما يزيد الاطمئنان انه إضافة الي تخفيضات المعرض هناك تخفيضات أخري وهي من خلال مبادرة رئيس مجلس الوزراء " خفض الاسعار" ولذلك المعرض سيوفر سلع باسعار خاصة؛ علي أهالينا الاستفادة منها.

لأول مرة أدوات الجامعات

واختتم رئيس غرفة القاهرة: أن المعرض هذا العام سيشهد تواجدا جديدًا للجامعات مثل الأدوات التي تستخدمها الجامعات العملية ودائما نسعي الي الجديد لتقديمة خلال أي معرض بما يفيد المواطنين ويلبي كل متطلبات أبنائهم الدراسية.