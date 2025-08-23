قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مع اقتراب انطلاقه.. رئيس غرفة القاهرة يكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس الرئيسي بالمحافظة

أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية
أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية
ولاء عبد الكريم

كشف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية تفاصيل معرض أهلا مدارس الرئيسي بالقاهرة بأنه سيقام في قاعة جهاز تنمية المشروبات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بجوار محطة مترو أرض المعارض .


وقال العشري في تصريحات خاصة له اليوم إنه يتم حاليا الترتيب للمعرض الرئيسي بالقاهرة  على قدم وساق بالغرفة ومن المقرر افتتاحه مع بداية شهر سبتمبر المقبل  بمشاركة أكثر من 50 شركة  بسلع عالية الجودة منها " الأدوات الكتابية – الملابس – الأحذية والمنتجات الجلدية – الحاسب الآلي " وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لابنائها في مراحل التعليم المختلفة موجها التهنئة للشعب المصري بمناسبة  قرب العام الدراسي الجديد وانه يتمني ان يكون عاما سعيدا علي كل ابنائنا  في مراحل التعليم المختلفة.

دعم المواطنين
وأشاد (العشري) بدور الدولة في دعم المواطنين من خلال هذا المعرض حيث توفر  الدولة  المكان الذي سيقام عليه المعرض؛ وتقوم الغرفة بتحمل كافة تكاليف هذا المعرض وتجهيزة طوال فترة إقامته ومن هنا نتيح الاماكن لكل عارض مجانا ودون تحمل أي تكلفة وهذا دور مجتمعي تقوم به الغرفة بتوفير الأماكن للعارضين مجانا، مقابل وضع  اكبر نسبة خصم علي أسعار السلع ومن هنا نساند أهالينا ونخفف العبئ عنهم بتوفير مستلزمات ابنائهم الدراسية باسعار مخفضة مع دخول العام الدراسي الجديد.

مشاركة للقطاع الغذائي
وأكد رئيس غرفة القاهرة ان المعرض لن يقتصر علي السلع الدراسية فقط ولكن هناك مشاركة مهمة للقطاع الغذائي  من خلال  الشركة القابضة بوزارة التموين التي ستوفر  سلع غذائية ذات جودة عالية وأسعار مخفضة قائلا  : عاوز أطمن أهالينا إن السلع ستكون متوفرة وما يزيد الاطمئنان انه إضافة الي تخفيضات المعرض هناك تخفيضات أخري وهي من خلال مبادرة رئيس مجلس الوزراء " خفض الاسعار" ولذلك المعرض سيوفر سلع باسعار خاصة؛  علي أهالينا الاستفادة منها.

لأول مرة أدوات الجامعات
واختتم رئيس غرفة القاهرة:  أن المعرض هذا العام سيشهد تواجدا جديدًا للجامعات مثل الأدوات التي تستخدمها الجامعات العملية ودائما نسعي الي الجديد لتقديمة خلال أي معرض بما يفيد المواطنين ويلبي كل متطلبات أبنائهم الدراسية.

غرفة القاهرة التجارية اهلا مدارس سلع العام الدراسي الجديد الاسرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مشاركة واسعة من عمال الغزل بفعالية اعرف حقك

مشاركة موسعة من عمال الغزل والنسيج بفعالية "اعرف حقك .. واحمى بياناتك"

المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير يحتفل باليوم العالمي للتصوير بمعرض سحر مصر القديمة

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

بالصور

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد