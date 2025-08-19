قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة القاهرة التجارية: ميكنة الخدمات ضمن خطة الغرفة التطويرية طبقا لرؤية الدولة التنموية 2030

خلال البرتوكول
خلال البرتوكول
ولاء عبد الكريم

جدّدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بروتوكول التعاون المُشترك مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بإضافة ملحق جديد للبروتوكول المُوقع بين الطرفين في عام 2023 بما يُتيح تقديم خدمات إلكترونية إضافية ومتنوعة ، منها ميكنة خدمات التحصيل الإلكتروني بالكامل وتقديمها لمنتسبي الغرفة على مستوى القاهرة والجمهورية ، وكذلك تقديم هذه الخدمات من خلال منافذ شركة فوري وتسهيل المعاملات لأصحاب الأعمال لتوفير الوقت والجهد وسيتم تطوير هذه الخدمات طبقًا لمُتطلبات العصر الحديث.

شهد توقيع البروتوكول من مجلس إدارة الغرفة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة.


وقال أيمن العشري إن تجديد بروتوكول التعاون المُشترك مع شركة فوري يأتي ضمن خطة الغرفة لتطوير خدماتها وميكنتها طبقًا للخطة العامة للدولة ورؤيتها 2030.


وأشار "العشري" إلى أهمية تطوير خدمات الغرفة لتنمية كافة القطاعات بما يتماشى مع التطورات العصرية التي تحتاج إلى ميكنة الخدمات والتعاملات التي تحتاجها الخدمات الإدارية والاقتصادية التي تقدمها الغرفة ، خاصة أن خدمات الدفع الإلكتروني أصبحت مهمة لكثير من المعاملات لسهولتها وكفاءتها.
وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أن من ضمن أهداف بروتوكول التعاون الحصول على خدمات إلكترونية حديثة تُفيد مُنتسبي الغرفة وتُسهل عليهم التعاملات ، وسيتم تطوير هذه الخدمات طبقًا لمُتطلبات العصر بحيث تكون هناك مواكبة للمُستحدثات التي تتم والاستفادة منها.
وأشاد "العشري" بما تقدمه شركة فوري من خدمات إلكترونية تُفيد مجتمع الأعمال من خلال قنوات متنوعة ، منها الاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني - ماكينات الصراف الآلى - والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت - المعاملات المصرفية عبر الهواتف المحمولة" ، وغيرها من الخدمات الهامة التي تُفيد مجتمع الأعمال.
من جانبه أعرب  حسام عز الدين رئيس القطاع التجارى بشركة فوري عن سعادته بزيادة التعاون مع غرفة القاهرة وتوقيع ملحق إضافي لهذا البروتوكول لترسيخ مفاهيم جديدة في تقديم خدمات إلكترونية ، ومعرفة مفهوم التحصيل الإلكتروني وأهمية هذه الخدمة فى رفع كفاءة دورة التحصيل النقدي توفيرًا للوقت والجهد.

الغرفة التجارية أيمن العشري اخبار مصر مال واعمال ميكنة الخدمات معاملات أصحاب الاعمال المجتمع التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

سونيا الحبال

سونيا الحبال: ترتيب الأموال في المحفظة يعزز طاقتها ويزيد من نموها

دينا أبو الخير

السنن القبلية والبعدية التي أوصى بها النبي .. تعرف عليها

فيلم

استغرق عامين في التحضير .. المراجع التاريخي لفيلم درويش يكشف كواليس العمل

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد