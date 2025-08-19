غرفة القاهرة التجارية: ميكنة الخدمات ضمن خطة الغرفة التطويرية طبقا لرؤية الدولة التنموية 2030

جدّدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بروتوكول التعاون المُشترك مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بإضافة ملحق جديد للبروتوكول المُوقع بين الطرفين في عام 2023 بما يُتيح تقديم خدمات إلكترونية إضافية ومتنوعة ، منها ميكنة خدمات التحصيل الإلكتروني بالكامل وتقديمها لمنتسبي الغرفة على مستوى القاهرة والجمهورية ، وكذلك تقديم هذه الخدمات من خلال منافذ شركة فوري وتسهيل المعاملات لأصحاب الأعمال لتوفير الوقت والجهد وسيتم تطوير هذه الخدمات طبقًا لمُتطلبات العصر الحديث.

شهد توقيع البروتوكول من مجلس إدارة الغرفة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة.



وقال أيمن العشري إن تجديد بروتوكول التعاون المُشترك مع شركة فوري يأتي ضمن خطة الغرفة لتطوير خدماتها وميكنتها طبقًا للخطة العامة للدولة ورؤيتها 2030.



وأشار "العشري" إلى أهمية تطوير خدمات الغرفة لتنمية كافة القطاعات بما يتماشى مع التطورات العصرية التي تحتاج إلى ميكنة الخدمات والتعاملات التي تحتاجها الخدمات الإدارية والاقتصادية التي تقدمها الغرفة ، خاصة أن خدمات الدفع الإلكتروني أصبحت مهمة لكثير من المعاملات لسهولتها وكفاءتها.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أن من ضمن أهداف بروتوكول التعاون الحصول على خدمات إلكترونية حديثة تُفيد مُنتسبي الغرفة وتُسهل عليهم التعاملات ، وسيتم تطوير هذه الخدمات طبقًا لمُتطلبات العصر بحيث تكون هناك مواكبة للمُستحدثات التي تتم والاستفادة منها.

وأشاد "العشري" بما تقدمه شركة فوري من خدمات إلكترونية تُفيد مجتمع الأعمال من خلال قنوات متنوعة ، منها الاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني - ماكينات الصراف الآلى - والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت - المعاملات المصرفية عبر الهواتف المحمولة" ، وغيرها من الخدمات الهامة التي تُفيد مجتمع الأعمال.

من جانبه أعرب حسام عز الدين رئيس القطاع التجارى بشركة فوري عن سعادته بزيادة التعاون مع غرفة القاهرة وتوقيع ملحق إضافي لهذا البروتوكول لترسيخ مفاهيم جديدة في تقديم خدمات إلكترونية ، ومعرفة مفهوم التحصيل الإلكتروني وأهمية هذه الخدمة فى رفع كفاءة دورة التحصيل النقدي توفيرًا للوقت والجهد.