رئيس غرفة القاهرة: مستمرون في دعم مبادرة خفض الأسعار بالتنسيق مع الدولة

شارك أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعدد من قيادات الوزارة، وكافة رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلي كبرى السلاسل التجارية والشركات المنتجة والموردة للسلع الأساسية.

وأكد أيمن العشري، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويعكس حرص الدولة على إرساء شراكة شفافة مع القطاع التجاري بمختلف مستوياته، لتحقيق استقرار الأسواق والتخفيف من حدة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن المصري، في ظل تحديات دولية وإقليمية معقدة.

وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف، ملتزمة بتنفيذ مخرجات هذا الاجتماع، وعلى رأسها دعم مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والتي تبدأ رسميًا في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الغرفة ستعمل على تنظيم جهود التجار والموردين في العاصمة لتحقيق توازن حقيقي في الأسعار دون المساس بجودة السلع أو انتظام توافرها.

وشدد على أن القطاع التجاري لديه من المرونة والمسؤولية الوطنية ما يمكّنه من التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، عبر مراجعة آليات التسعير، والتخلي طوعًا عن جزء من هوامش الربح، في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ودعا رئيس غرفة القاهرة إلى استمرار هذا النمط من الحوار المباشر بين الحكومة والغرف التجارية، مؤكدًا أن نجاح أي مبادرة لضبط الأسواق يتطلب إزالة المعوقات أمام حركة السلع، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تُحفّز على الالتزام وتدعم استمرارية التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وفي ختام تصريحاته، ثمّن العشري ما جاء في كلمة وزير التموين بشأن تعزيز آليات السوق الحر ومواصلة الدعم الفني والرقابي للقطاع التجاري، مؤكدًا أن غرفة القاهرة ستظل في طليعة الداعمين لأي جهد يستهدف مصلحة المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني.