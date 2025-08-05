تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى في 4 سنوات

تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، الصادر عن S&P Global، إلى 52.9 نقطة خلال شهر يوليو، مسجّلةً أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل استمرار تباطؤ نمو الأعمال الجديدة نتيجة التوترات الإقليمية المتصاعدة وضعف النشاط السياحي.

وأشارت S&P Global إلى أن الضغوط الجيوسياسية، إلى جانب ظروف التجارة العالمية غير المواتية، ساهمت في تراجع الطلب وتباطؤ زخم التوسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. كما انخفض نمو التوظيف ليسجل أضعف ارتفاع له منذ أربعة أشهر، مع استمرار الشركات في مواجهة صعوبات تتعلق بإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.

وفي المقابل، أظهرت إمارة دبي أداءً أكثر إيجابية، حيث ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 53.5 نقطة في يوليو ، بعد أن بلغت 51.8 نقطة في يونيو ، وهو أدنى مستوى في 45 شهراً. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتحسّن في الطلبات الجديدة.

ورغم تسجيل تكاليف مستلزمات الإنتاج أسرع وتيرة ارتفاع لها منذ أبريل نيسان، إلا أن ضغوط التضخم الإجمالية ظلّت متواضعة نسبياً، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار مبيعاتها بأبطأ معدل منذ ثمانية أشهر.