مدرب منتخب مالي: ديانج يلعب في واحد من اكبر أندية العالم.. ولم أتدخل في تجديده

كشف توم ساينتفينت المدير الفني لمنتخب مالي، حقيقة تدخله في مصير أليو ديانج مع الأهلي بشأن تجديد تعاقده من عدمه.

وقال ساينتفينت في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: ديانج يلعب حاليًا في فريق عملاق وهو الأهلي ولم يستطلع رأيي في عقده الحالي مع الفريق من عدمه.

وأضاف: أليو ديانج واحد من أهم لاعبي رقم 6 في أفريقيا في الوقت الحالي، كما انه يلعب في اكبر ناد في أفريقيا، الأهلي من أكبر أندية العالم.. الأهلي أكبر من الخلود.

وتابع: طالبت الاتحاد المالي أن نواجه منتخبات قوية وديا مثل مصر، المغرب والجزائر ومصر أبرز المرشحين لأمم أفريقيا.

وواصل: محمد صلاح يستحق الحصول علىجائزة الكرة الذهبية فهو لاعب استثنائي.

واختتم مدرب منتخب مالي تصريحاته قائلا: كنت في مفاوضات مع أندية مصرية لتدريب الإسماعيلي والزمالك والمصري خلال الأيام الماضية لكنني سعيد مع منتخب مالي وهدفنا التتويج بكل البطولات في الموسم.