عالم بالأزهر: الأمة لا تنهض إلا بالمتقنين المخلصين في أعمالهم.. وهذا جزاؤهم
سر صورة إمام عاشور في ملعب التتش.. إعلامي يكشف
خلاص وافق بس فاضل حاجة واحدة .. خبر مثير عن أشرف بن شرقي مع الأهلي
القرار لم يُحسم.. محمد الشناوي جاهز لحراسة مرمى الأهلي أمام المحلة
دعاء شهر ربيع الأول .. ماذا يقال عند بداية الشهر الهجري؟
هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي من أجل المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب
بوروسيا دورتموند يتعادل مع سانت باولي 3-3 في مباراة مثيرة بالبوندسليجا
دي بروين يسجل ويقود نابولي للفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي
وزير التعليم العالي يوجه بحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد وإتاحة إعادة ترتيب رغباتها
القومي للطفولة والأمومة يعزي أسر ضحايا أبو تلات في وفاة بناتهن غرقا
هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا.. حبس عامل تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة
حوادث

القصة الكاملة | حكاية نورهان حفظى المتهمة بالتحريض على الفسق وحيازة المخدرات.. فيديو

المتهمة
المتهمة
رامي المهدي

لم تتوقع أن شهرتها السريعة على مواقع التواصل ستكون طريقها إلى السقوط المدوي، دقائق من المقاطع المثيرة، وعبارات خارجة على القيم، كانت كفيلة بتحويل البلاغات إلى تحقيقات، حتى انتهت المأموريات بضبط صانعة المحتوى نورهان حفظي داخل شقتها وبحوزتها مخدر “الآيس”.

نورهان حفظى، تحولت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نقمة، بعدما أشتهرت بالزي التايجر، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، حيث كانت تبث مقاطع فيديو مثيرة للجدل، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية بعد بلاغات متكررة تتهمها بالخروج على قيم المجتمع والتحريض على الفسق.

التفاصيل الكاملة كشفتها الجهات المختصة بعدما تلقت عددًا من البلاغات ضد نورهان حفظى، تتهمها باستخدام حساباتها على منصات التواصل لبث محتوى غير أخلاقي، يتضمن إيحاءات وتحريضًا مباشرًا على الفسق، بغرض زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإعلانات.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن محل إقامة نورهان حفظى، بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بحيازة المخدر بقصد التعاطي، كما اعترفت بأنها كانت تتعمد نشر مقاطع الفيديو الجريئة بهدف جذب التفاعل وتحقيق مكاسب مالية على حساب القيم الأخلاقية للمجتمع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها، والتي تشمل التحريض على الفسق، ونشر محتوى مخل، وحيازة مواد مخدرة.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، أنها تمكنت من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.

وردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبحوزتها (كمية لمخدر الآيس) وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

