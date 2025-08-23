قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مخدرات أمريكية.. البلوجر نورهان حفظي من الفجور للإدمان

كتب محمد عبدالله :

أمرت جهات التحقيق المختصة، باستعجال تقرير الطب الشرعي بخصوص تعاطي البلوجر نورهان حفظي للمخدرات.

وقررت النيابة العامة ، في وقت سابق  حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي مواد مخدرة، كما قررت إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامها ببث مقاطع خادشة للحياء وحبسها في حالة عدم سداد الكفالة.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة كواليس إلقاء القبض على البلوجر نورهان حفظي داخل شقتها بمنطقة حدائق الأهرام بعد رصد بثها مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وأشارت التحريات، إلى أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة رصدت الحسابات الشخصية للبلوجر نورهان حفظي على مواقع التواصل المختلفة خاصة تيك توك بعد ورود معلومات حول قيامها بتضوير وبث مقاطع فيديو تتضمن محتوى يخالف قيم المجتمع المصري.

بعد جمع التحريات والأدلة اللازمة تم وضعها أمام النيابة العامة لاستصدار إذنا بضبطها و قررت النيابة ضبط وإحضار البلوجر نورهان حفظي، وتوصلت التحريات إلى تواجدها في شقتها بمنطقة حدائق الأهرام لتنطلق قوة أمنية وتلقي القبض عليها.

حرزت مباحث الآداب تحويلات بنكية بمبالغ مالية ضخمة مع البلوجر نورهان حفظي وصلت لـ٧٠ الف دولار أي ما يعادل حوالي ٣ ملايين و٥٠٠ الف جنيه مصري.

كما تحفظت على 3 هواتف محمولة وفلاشة تحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء، وتتضمن محتوى فاضح من كافة مقاطع الفيديو التي تبثها عبر حساباتها الشخصية.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتها على كمية من مخدر الآيس معدة للتعاطي بالقنينة الزجاجية المخصصة لتعاطي ذلك النوع من المخدرات أو كما يطلق عليه "لمبة البودر".

وألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على البلوجر نورهان حفظي، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وبث محتوى فاضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخالف القيم والتقاليد الأسرية.

وكشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لحماية الآداب، أنه أثناء ضبط البلوجر نورهان حفظي تم العثور على تحويلات بنكية بقيمة 70 ألف دولار، إضافة إلى 3 هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور ومحادثات تدينها وتؤكد تورطها في النشاط محل التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق  التي قررت عرض المتهمة نورهان حفظي على نيابة الهرم لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

يأتي ذلك ضمن جهودها الإدارة العامة لمباحث الآداب في مواجهة الجرائم المنافية للآداب العامة عبر الإنترنت، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة.
 

إدمان مخدرات عقوبة مخدرات التعاطي

