تامر عبدالمنعم: تيك توك أصبح مهنة.. والبلوجرز يشترون سيارات وعقارات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الفنان تامر عبدالمنعم أن تطبيق "تيك توك" لم يعد مجرد منصة ترفيهية، بل تحول إلى أداة للربح ومصدر دخل للعديد من المستخدمين، موضحًا أنه أصبح مهنة حقيقية يعتمد عليها البعض في كسب رزقهم.

بلوجرز يحققون أرباحًا خيالية

وخلال لقائه في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أشار عبدالمنعم إلى أن بعض من يُطلق عليهم لقب "بلوجرز" تمكنوا من تحقيق أرباح ضخمة لدرجة أنهم اشتروا سيارات وعقارات في دبي.

وأضاف: "بصراحة، لا أعرف تحديدًا معنى مصطلح بلوجرز، لكن أرى أن بعضهم استفاد ماليًا بشكل واضح".

لا انزعاج من ظهور البلوجرز في الفعاليات الفنية

وعن تواجد البلوجرز في العروض الخاصة للأفلام، قال عبدالمنعم إنه لا يشعر بالانزعاج من ذلك، مؤكدًا: "الموضوع لا يضايقني ولا يفرق معي"، في إشارة إلى التغيرات التي تشهدها الساحة الفنية والإعلامية نتيجة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان تامر عبدالمنعم الإعلامية شيرين سليمان البلوجرز

