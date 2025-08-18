ياسمين الخطيب: مساء الياسمين كان الشرارة الأولى لكشف مهزلة تيك توك

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب أن برنامجها «مساء الياسمين» كان الشرارة الأولى في لفت الانتباه إلى ما وصفته بـ«مهزلة التيك توك»، وذلك قبل الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضد صناع المحتوى المخالفين عبر تطبيق «تيك توك».

وأشارت الخطيب إلى أن البرنامج ناقش الظاهرة مبكرًا، وسلط الضوء على خطورتها، معتبرة أن ما قامت به الداخلية يمثل استجابة حقيقية لمطالب مجتمعية بضرورة مواجهة هذا النوع من المحتوى.

يذكر أن ياسمين الخطيب علفت على حبس سوزي الأدنية قائلة:" اللي بتعمله سوزي الأردنية قرف بس مش مع انها تتحبس، البنت صغيرة.. ضحية أهلها وضحية الناس اللي فهموها إن القرف ده حلو، رأيي إنها واللي زيها محتاجين نصح وتوجيه مش حبس.. قد تعرضت ياسمين الخطيب للهجوم من قبل البعض بعد دفاعها عن سوزي الأردنية