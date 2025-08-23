قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
البلوجر علاء الساحر يتخذ إجراءً جديدا لإنقاذ نفسه من طليقته بعد حبسه

علاء الساحر وطليقته
علاء الساحر وطليقته
كتب محمد عبدالله :

تقدم البلوجر علاء الساحر باستئناف على حكم حبسه سنة في قضية تبديد منقولات الزوجية لصالح طليقته الأولى.

كانت محكمة جنح الزاوية الحمراء قضت في وقت سابق بالحبس عام على البلوجر علاء الساحر، لاتهامه بتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بطليقته الأولى، في القضية التي حملت رقم 5576 جنح الزاوية الحمراء لسنة 2023.

من هو علاء الساحر؟ في زمنٍ أصبحت فيه الشهرة سهلة، والحب سلعة تُباع على الهواء، ظهر شاب يُلقّب بـعلاء الساحر، سطع نجمه بسرعة على تطبيق تيك توك، وبدأ في تقديم نفسه كعاشق مثالي، زوج حنون، وصانع محتوى يلهب مشاعر المتابعين، وبالأخص الفتيات.

وسريعا ما انتشر فيديو زواجه وغناء زوجته له، وهي تبكي بشدة من الحب والفرحة، “الفيديو المشهور”، ولكن هل كل هذا حقيقة أم كان خلف الكاميرا هناك قصة مظلمة، قصة مليئة بالخداع، والانهيار، وبلاغات الشرطة، حتى وصلت إلى القبض عليه فعليًا.

القصة الكاملة ..البداية علاء ووصال زواج أمام الكاميرا فقط؟

بدأت قصة علاء مع البلوجر وصال، حيث ظهرا كثنائي مثالي على منصات التواصل الاجتماعي، ضحك، غزل، مقاطع رومانسية، وتفاعل ضخم من الجمهور، لكن ما كان يحدث خلف الكواليس، لم يكن كما يبدو.

بعد الانفصال، خرجت وصال عن صمتها، وكشفت تفاصيل صادمة:

زواجها من علاء لم يكن عن حب، بل بضغط من الأهل.

اتهمته بتكرار الخيانة العاطفية والتلاعب.

كشفت أنه كان يتحكم بها، ويعاملها بشكل سيئ، وقالت إنها تعرضت لـ الضرب والطرد من المنزل فجراً.

وأضافت أنه لم يكن يثق بها، وكان يراقبها إلكترونيًا، ويسيء استخدام سلطته الزوجية.

كما اتهمته بأنه يخفي أمواله عند والدته، ولا يتحمل مسؤولياته المالية.

وصال قالت جملة من خلال فيديوهات نشرت لها، اختصرت كل شيء "كنت فاكرة بحبه بس هو كان بيستخدم الحب للسيطرة، مش أكتر".

ظهور ريم الرفاعي هل هو حب جديد أم مجرد بديلة؟

لم تمر أشهر قليلة حتى أعلن علاء زواجه من البلوجر ريم الرفاعي.

وظهرا معًا في فيديوهات تؤكد أن العلاقة هذه المرة، عن حب حقيقي، وأن ما حدث مع وصال كان ماضي وانتهى.

لكن سرعان ما بدأت الرياح تعصف بالبيت الجديد، ريم بدأت تلاحظ تصرفات مريبة، ووقعت في نفس الفخ:

  • تحكم مفرط
  • تهديدات غير مباشرة
  • شكوك ومضايقات نفسية

وفي أغسطس 2025، فاجأت ريم الجميع ببلاغ رسمي تطلب فيه الحماية من علاء الساحر، قائلة: أنا مش حاسة بالأمان، وبخاف على نفسي وعلى أهلي، فيه تهديدات صريحة، وأنا عايزة أعيش مش أموت.

فيديوهات و عنف واحتجاز

وانتشرت فيديوهات صادمة، ظهر فيها علاء وهو يحتجز شابًا داخل شقة، ويعتدي عليه بالضرب، مع توثيق كامل للمشهد، وصراخ الضحية في الخلفية.

المفاجأة فى قضية علاء الساحر ؟

الفيديوهات سُرّبت من هاتفه الشخصي.

وتم نشرها من خلال إحدى السيدات قيل إنها من معارفه أو طليقاته، بهدف فضحه.

علاء لم ينكر الواقعة، بل اعترف خلال التحقيقات بتفاصيل ما جرى.

القبض علي البالوجر علاء الساحر رسميًا

وبناءً على البلاغات والفيديوهات المتداولة، تحركت النيابة العامة، وتم:

  • القبض على علاء الساحر
  • القبض على المصوّر الذي شاركه الجريمة
  • القبض على السيدة التي نشرت الفيديوهات

ووجهت النيابة لهم تهمًا تتعلق بـ:

  • الاحتجاز القسري
  • الاعتداء البدني
  • نشر محتوى عنيف ومخالف للقانون
  • انتهاك خصوصية الغير

القضية لا تزال قيد التحقيق، لكن الصدمة اجتاحت الجمهور، وانهالت التعليقات الغاضبة، وبدأت حملات للمطالبة بمحاكمته بشكل عاجل.

