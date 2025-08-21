قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة الده
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة

ندى سويفى

قررت النيابة العامة بالهرم حبس البلوجر نورهان حفظي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي مواد مخدرة كما قررت إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامها ببث مقاطع خادشة للحياء وحبسها في حالة عدم سداد الكفالة.

وكشفت تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة كواليس إلقاء القبض على البلوجر نورهان حفظي داخل شقتها بمنطقة حدائق الأهرام بعد رصد بثها مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وأشارت التحريات إلى أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة رصدت الحسابات الشخصية للبلوجر نورهان حفظي على مواقع التواصل المختلفة خاصة تيك توك بعد ورود معلومات حول قيامها بتضوير وبث مقاطع فيديو تتضمن محتوى يخالف قيم المجتمع المصري.

بعد جمع التحريات والأدلة اللازمة تم وضعها أمام النيابة العامة لاستصدار إذنا بضبطها و قررت النيابة ضبط وإحضار البلوجر نورهان حفظي، وتوصلت التحريات إلى تواجدها في شقتها بمنطقة حدائق الأهرام لتنطلق قوة أمنية وتلقي القبض عليها.

حرزت مباحث الآداب تحويلات بنكية بمبالغ مالية ضخمة مع البلوجر نورهان حفظي وصلت لـ٧٠ الف دولار أي ما يعادل حوالي ٣ ملايين و٥٠٠ الف جنيه مصري.

كما تحفظت على 3 هواتف محمولة وفلاشة تحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء، وتتضمن محتوى فاضح من كافة مقاطع الفيديو التي تبثها عبر حساباتها الشخصية.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتها على كمية من مخدر الآيس معدة للتعاطي بالقنينة الزجاجية المخصصة لتعاطي ذلك النوع من المخدرات أو كما يطلق عليه "لمبة البودر".

وألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على البلوجر نورهان حفظي، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وبث محتوى فاضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخالف القيم والتقاليد الأسرية.

وكشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لحماية الآداب، أنه أثناء ضبط البلوجر نورهان حفظي تم العثور على تحويلات بنكية بقيمة 70 ألف دولار، إضافة إلى 3 هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور ومحادثات تدينها وتؤكد تورطها في النشاط محل التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق  التي قررت عرض المتهمة نورهان حفظي على نيابة الهرم لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

يأتي ذلك ضمن جهودها الإدارة العامة لمباحث الآداب في مواجهة الجرائم المنافية للآداب العامة عبر الإنترنت، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة.

