نشر مقاطع خادشة.. استمرار حبس البلوجر محمد عبد العاطي

قررت جهات التحقيق حبس البلوجر محمد عبد العاطي 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لنشره مقاطع فيديو خادشة تتعدى على القيم المصرية.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على البلوجر، بعد تداول عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يستخدم ألفاظًا خادشة للحياء ويخالف الآداب العامة، ما اعتُبر إساءة صريحة لاستخدام هذه المنصات.

وأشارت التحريات، إلى أن المحتوى الذي يقدمه يحمل تجاوزات واضحة تتعارض مع القيم، والأعراف المجتمعية في مصر.

وجاءت الواقعة عقب تلقي الجهات المعنية عدة بلاغات من محامين، اتهموا فيها عبد العاطي بالتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر محتوى مرئي يتضمن عبارات مسيئة وغير لائقة، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.