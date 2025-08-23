قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين
السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين
الديب أبوعلي

شهد مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط جنوبي القاهرة، حادثا مآساويا نتيجة تصادم عربية ملاكي بها 4 مهندسين بعربية نقل ثقيل (تريلا)، "كانوا في طريقهم للعمل" ما أدى لفرم السيارة الملاكي وتحولها لكومة من الحديد.

أسفر الحادث عن مصرع 3 مهندسين "توفوا في الحال"، بينما أصيب الرابع بقطع كبير في الرأس وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي (أكد مصدر مقرب منه أن درجة وعيه 15 ولم يتعرض لنزيف داخلي، بل شرخ في الجمجمة فقط، وتم السيطرة على الحالة).

وجاءت الأسماء كالتالي:

  • زكريا عبد السميع سليم 77 عاما.
  • ماجد فاروق راضي 48 عاما.
  • عبد الرحمن ضاحي 30 عاما.
  •  صامويل عجيب يسري 45 عاما (تحت الملاحظة بمستشفى أسيوط الجامعي).

وعمت حالة من الحزن الشديد بين جموع المهندسين، الذين تداولوا صور الحادث والضحايا خاصة صور كل من المهندس ماجد فاروق راضي، وصامويل عصمت، متمنين له الشفاء العاجل وأن يتجاوز مرحلة الخطر.

من جهته نعى نقيب المهندسين بخالص الحزن والأسى، المهندسين الثلاثة (ماجد فاروق - زكريا عبد السميع - عبد الرحمن ضاحي) الذين وافتهم المنية جراء حادث أليم أثناء توجههم لأداء مهام عملهم، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما تقدم نقيب المهندسين بخالص الدعوات القلبية بالشفاء العاجل للزميل المهندس صامويل عجيب، الذي أصيب خلال  هذا الحادث المفجع، سائلا الله عز وجل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية وأن يعود إلى أسرته وزملائه سالمًا معافى.

محافظة أسيوط قرية بني سند مركز منفلوط مستشفى أسيوط الجامعي مصرع 3 مهندسين أخبار الحوادث نقيب المهندسين تريلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

البنكرياس

قبل ما تحصل مضاعفات .. إليك أعراض التهاب البنكرياس الحاد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | خبير يحذر من 3 أنواع أواني منزلية.. الفرق بين أصناف الخميرة الجافة واستخداماتها

ريم مصطفى

ريم مصطفى تتألق في إطلالة عصرية.. صور

بالصور

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد