العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

شهد مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط جنوبي القاهرة، حادثا مآساويا نتيجة تصادم عربية ملاكي بها 4 مهندسين بعربية نقل ثقيل (تريلا)، "كانوا في طريقهم للعمل" ما أدى لفرم السيارة الملاكي وتحولها لكومة من الحديد.

أسفر الحادث عن مصرع 3 مهندسين "توفوا في الحال"، بينما أصيب الرابع بقطع كبير في الرأس وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي (أكد مصدر مقرب منه أن درجة وعيه 15 ولم يتعرض لنزيف داخلي، بل شرخ في الجمجمة فقط، وتم السيطرة على الحالة).

وجاءت الأسماء كالتالي:

زكريا عبد السميع سليم 77 عاما.

ماجد فاروق راضي 48 عاما.

عبد الرحمن ضاحي 30 عاما.

صامويل عجيب يسري 45 عاما (تحت الملاحظة بمستشفى أسيوط الجامعي).

وعمت حالة من الحزن الشديد بين جموع المهندسين، الذين تداولوا صور الحادث والضحايا خاصة صور كل من المهندس ماجد فاروق راضي، وصامويل عصمت، متمنين له الشفاء العاجل وأن يتجاوز مرحلة الخطر.

من جهته نعى نقيب المهندسين بخالص الحزن والأسى، المهندسين الثلاثة (ماجد فاروق - زكريا عبد السميع - عبد الرحمن ضاحي) الذين وافتهم المنية جراء حادث أليم أثناء توجههم لأداء مهام عملهم، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما تقدم نقيب المهندسين بخالص الدعوات القلبية بالشفاء العاجل للزميل المهندس صامويل عجيب، الذي أصيب خلال هذا الحادث المفجع، سائلا الله عز وجل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية وأن يعود إلى أسرته وزملائه سالمًا معافى.