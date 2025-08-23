بعثة يد الأهلي تعود إلى القاهرة بعد ختام البطولة الدولية الودية في البوسنة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركتها في البطولة الدولية الودية التي أقيمت بالبوسنة خلال الفترة من 13 حتى 23 أغسطس الجاري.

من المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر يوم 29 أغسطس، بالإضافة إلى منافسات بطولة السوبر المحلي التي تقام أيام 10 و11 و12 سبتمبر المقبل.

وخلال مشاركته في البطولة، خاض الأهلي مواجهات قوية، أنهى اخرها بخسارة أمام فريق كييل الألماني بنتيجة 33-22 في مباراة تحديد المركز الثالث، وكان الفريق قد خسر أمام فيزبريم المجري 28-27، وحقق فوزا على بشكتاش التركي بنفس النتيجة.

وشارك الفريق الأحمر في البطولة تحت القيادة الفنية للإسباني ديفيد ديفيز، الذي عاد لقيادة الفريق من جديد استعدادا للموسم الجديد.

وعلى صعيد تدعيم الصفوف، أعلن النادي الأهلي مؤخرا عن صفقات قوية، أبرزها التعاقد مع محمد نبيل "أوكا" قادما من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم، إلى جانب ضم علي الفولي، وأحمد عوض القادم من سموحة، بالإضافة إلى عودة مروان حاتم من تجربته الاحترافية في نادي أديمار ليون الإسباني.