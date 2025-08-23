قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام أبو الفتح تكتب: كم ثقبًا لم يُكتشف بعد؟
فاجعة أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
أبل تلجأ لمنافستها جوجل لإنقاذ سيري وتطويره بذكاء Gemini الاصطناعي
زي الفُلّ.. حسام حبيب ينفي تعرض شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية| خاص
مستشار بكلية القادة: لدينا مطرقة مؤلمة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا
قرار عاجل.. الكشف عن سبب الكارثة الأول في غرق فتيات أبو تلات
مستشار بكلية القادة والأركان: خطة نتنياهو لاحتلال غزة فاشلة
الداخلية يفتتح مشواره في دوري المحترفين بالفوز على ديروط
حادث غرق أبو تلات.. مفاجآت بشأن الأكاديمية المنظمة للرحلة وضبط المديرة منذ أيام
أحمد موسى: مناورات النجم الساطع بين مصر وأمريكا من أكبر التدريبات بالشرق الأوسط
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025
بالأسماء.. المصابات في حادث غرق فتيات سوهاج بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

تتوفر الخضروات الورقية بوفرة في عدد كبير من بلدان العالم بمذاقات وأشكال متنوعة ولكن جميعها باللون الأخضر الذي يكشف احتوائها على كم كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

ولتعرف لماذا يجب عليك تناول من الخضروات الورقية، تابع هذا التقرير الذى تم ترجمته من موقع

تركيز عالٍ من الفيتامينات والمعادن

 
تُعدّ الخضراوات الورقية، مثل الكرنب الأجعد والسبانخ والكرنب الأخضر مصادر ممتازة لفيتامينات أ، ب9، سي، وك، بالإضافة إلى معادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم و تُساعد هذه العناصر الغذائية على الوقاية من الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

فيتامينات مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

غنية بالألياف 


الخضروات الورقية غنية بالألياف،  مما يساعد  على تنظيم حركة الأمعاء، وخفض مستويات الكوليسترول، وضبط سكر الدم وتُعد هذه الخصائص مهمة بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو ما قبله.

منخفضة السعرات الحرارية 

مقارنةً بالمجموعات الغذائية الأخرى، تُعدّ الخضروات الورقية  منخفضة السعرات الحرارية بشكل كبير ، خاصةً بالنظر إلى قيمتها الغذائية وعلى سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من الكرنب المطبوخ على 43 سعرة حرارية، بينما يحتوي كوب واحد من الملفوف النيء على 22 سعرة حرارية فقط وإضافة الخضراوات الورقية إلى الوجبات طريقة رائعة للتحكم في الوزن.

الوزن

مصدر جيد لمضادات الأكسدة 

مضادات الأكسدة هي جزيئات  تساعد على حماية الجسم  من الجذور الحرة، وهي مركبات مرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان وتعود العديد من  الفوائد الصحية المرتبطة بالخضراوات الورقية  وغيرها من الأطعمة النباتية إلى محتواها من مضادات الأكسدة.

الخضروات الورقية فوائد الخضروات الورقية فوائد الخضروات مرض السكري أمراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

جامعة حلوان تنظم قوافل تنموية ومبادرات مجتمعية لتحقيق رؤية مصر 2030

وزير النقل

يقظة وشجاعة.. وزير النقل يكرم عامل مزلقان السادات لإنقاذه حياة شاب

أيمن الجميل

أيمن الجميل: مجتمع الأعمال يشهد طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل التيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي

بالصور

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

أسرار المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي

دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد