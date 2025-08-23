البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

تتوفر الخضروات الورقية بوفرة في عدد كبير من بلدان العالم بمذاقات وأشكال متنوعة ولكن جميعها باللون الأخضر الذي يكشف احتوائها على كم كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

ولتعرف لماذا يجب عليك تناول من الخضروات الورقية، تابع هذا التقرير الذى تم ترجمته من موقع

تركيز عالٍ من الفيتامينات والمعادن



تُعدّ الخضراوات الورقية، مثل الكرنب الأجعد والسبانخ والكرنب الأخضر مصادر ممتازة لفيتامينات أ، ب9، سي، وك، بالإضافة إلى معادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم و تُساعد هذه العناصر الغذائية على الوقاية من الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

غنية بالألياف



الخضروات الورقية غنية بالألياف، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وخفض مستويات الكوليسترول، وضبط سكر الدم وتُعد هذه الخصائص مهمة بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو ما قبله.

منخفضة السعرات الحرارية

مقارنةً بالمجموعات الغذائية الأخرى، تُعدّ الخضروات الورقية منخفضة السعرات الحرارية بشكل كبير ، خاصةً بالنظر إلى قيمتها الغذائية وعلى سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من الكرنب المطبوخ على 43 سعرة حرارية، بينما يحتوي كوب واحد من الملفوف النيء على 22 سعرة حرارية فقط وإضافة الخضراوات الورقية إلى الوجبات طريقة رائعة للتحكم في الوزن.

مصدر جيد لمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي جزيئات تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، وهي مركبات مرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان وتعود العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالخضراوات الورقية وغيرها من الأطعمة النباتية إلى محتواها من مضادات الأكسدة.