قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
عبد العزيز جمال

يترقب نحو 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، خاصة بعد قرار وزارة المالية، تطبيق الزيادة الجديدة على أجور العاملين في الدولة، والتي بدأت رسميًا مع مرتبات يوليو الماضي.

 وتعدهذه الزيادة ضمن الجهود الحكومية لتحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاع العام.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 سيبدأ يوم 24 أغسطس الجاري أي بعد ساعات من الآن ، وستتاح المرتبات للموظفين والعاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق مواعيد محددة داخل منظومة الصرف الإلكتروني.

 كما يمكن الحصول على المرتبات من فروع البنوك المختلفة، وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، مما يضمن سهولة الوصول للأموال دون تعطيل سير العمل.

تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور 

أوضح وزير المالية أن الزيادة الأخيرة في الأجور تُعد من أكبر الزيادات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، فيما تم منح أقل درجة وظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. 

وشملت الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا.

وبجانب هذه الزيادات الأساسية، تم تخصيص حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين بالدولة يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا، بهدف تعزيز الدخل الشهري وتحسين الحالة المالية للعاملين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

جدول مرتبات أغسطس 2025 بعد رفع الحد الأدني للأجور

يظهر الجدول التالي الحد الأدنى للأجور وقيم المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة:

  • الممتازة 13500 جنيه شهريًا
  • العالية 11250 جنيهًا شهريًا
  • مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا
  • الأولى 8500 جنيه شهريًا
  • الثانية 8000 جنيه شهريًا
  • الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا
  • الرابعة 7000 جنيه شهريًا
  • الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا
  • السادسة 7000 جنيه شهريًا

يأتي هذا الجدول كمرجع رسمي للعاملين لمتابعة قيمة رواتبهم الشهرية الجديدة، ويعكس الجهود الحكومية لتحقيق عدالة في توزيع الأجور بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات الوظيفية.

موازنة الأجور والتعيينات الجديدة في الصحة والتعليم

خصصت وزارة المالية مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور ضمن موازنة 2025/2026، مع معدل نمو سنوي يبلغ 18.1%. 

كما تم رصد مخصصات مالية كافية لتعيين أعداد كبيرة من العاملين الجدد في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغوط على القطاعات الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة الدولة لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الوظيفي ومستوى الخدمة المقدمة في المؤسسات الحكومية.

رفع الحد الأدنى للأجور 

تعد الزيادة في الحد الأدنى للأجور خطوة هامة لمواجهة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعزز من القوة الشرائية للعاملين ويحفز الطلب المحلي.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين رفع أجور الموظفين ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يتم العمل على توفير بيئة عمل مستقرة تشجع على الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.

أماكن صرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية أن صرف المرتبات يتم عبر  فروع البنوك العامة والخاصة، مكاتب البريد ، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل عملية الصرف.

مرتبات شهر أغسطس موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 الزيادة الجديدة في الأجور جدول مرتبات أغسطس 2025 جدول مرتبات أغسطس 2025 بعد رفع الحد الأدني للأجور وزارة المالية رفع الحد الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مشاركة واسعة من عمال الغزل بفعالية اعرف حقك

مشاركة موسعة من عمال الغزل والنسيج بفعالية "اعرف حقك .. واحمى بياناتك"

المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير يحتفل باليوم العالمي للتصوير بمعرض سحر مصر القديمة

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

بالصور

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد