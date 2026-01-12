قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
محمود سامي الإمام يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2026
أيتن عامر تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

باسنتي ناجي

شاركت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها من أحدث جلسة ظهور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

أيتن عامر 

وظهرت أيتن عامر في الصورة من داخل الجيم، أبرزت من خلالها رشاقتها.

علّقت الفنانة أيتن عامر على الجدل المثار حول مسألة تعدد الزوجات، مؤكدة أن زواج الرجل من أخرى حق شرعي، وفي المقابل تمتلك الزوجة كامل الحرية في الاختيار بين الاستمرار أو طلب الطلاق. 

وجاءت تصريحات أيتن عامر ردًا على منشور لإحدى المتابعات عبر موقع «إكس»، تساءلت فيه عن معايير السماح بتعدد الزوجات، وربطته بشكل الزوجة، مستشهدة باسم أيتن عامر كمثال، ومعتبرة أن طلاقها يعني قبولها بالأمر سابقًا. 

وردّت أيتن عامر قائلة: «الراجل يتجوز على مراته ده حقه شرعًا، وهي من حقها توافق وتكمّل أو تطلب الطلاق.. وأخيرًا أنا اللي طلبت الطلاق وصمّمت عليه»، لتضع حدًا للتأويلات المتداولة حول حياتها الشخصية. 

وعلى الصعيد الفني، تستعد أيتن عامر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «كله بيحب مودي»، الذي يُعد من الأعمال المنتظرة، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة. ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

أيتن عامر نجوم الفن الفنانة

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
جوائز جولدن جلوب
هيفاء وهبي
