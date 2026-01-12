أيتن عامر تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها من أحدث جلسة ظهور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

أيتن عامر

وظهرت أيتن عامر في الصورة من داخل الجيم، أبرزت من خلالها رشاقتها.

علّقت الفنانة أيتن عامر على الجدل المثار حول مسألة تعدد الزوجات، مؤكدة أن زواج الرجل من أخرى حق شرعي، وفي المقابل تمتلك الزوجة كامل الحرية في الاختيار بين الاستمرار أو طلب الطلاق.

وجاءت تصريحات أيتن عامر ردًا على منشور لإحدى المتابعات عبر موقع «إكس»، تساءلت فيه عن معايير السماح بتعدد الزوجات، وربطته بشكل الزوجة، مستشهدة باسم أيتن عامر كمثال، ومعتبرة أن طلاقها يعني قبولها بالأمر سابقًا.

وردّت أيتن عامر قائلة: «الراجل يتجوز على مراته ده حقه شرعًا، وهي من حقها توافق وتكمّل أو تطلب الطلاق.. وأخيرًا أنا اللي طلبت الطلاق وصمّمت عليه»، لتضع حدًا للتأويلات المتداولة حول حياتها الشخصية.

وعلى الصعيد الفني، تستعد أيتن عامر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «كله بيحب مودي»، الذي يُعد من الأعمال المنتظرة، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة. ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.