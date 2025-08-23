ساكا يقود آرسنال لاكتساح ليدز ويعادل رقم لاكازيت في تاريخ البريميرليج

عزّز الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم آرسنال، مكانته كأحد أبرز المواهب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا رائعًا في مرمى ليدز يونايتد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وجاء هدف ساكا في الدقيقة 45+1، من صناعة المدافع جورين تيمبر، حيث أطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد هزّت شباك ليدز، ليضاعف تقدم الجانرز قبل نهاية الشوط الأول، وانتهت المباراة بفوز كاسح لصالح آرسنال بخماسية نظيفة.

معادلة رقم لاكازيت

وبحسب شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصائيات، فقد رفع ساكا رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 54 هدفًا، ليعادل بذلك حصيلة المهاجم الفرنسي السابق ألكسندر لاكازيت الذي سجل نفس العدد بقميص آرسنال في البطولة.

إنجاز تاريخي جديد مع آرسنال

بفضل هذا الهدف، أصبح ساكا عاشر أفضل هداف في تاريخ آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز يعكس مكانته المتصاعدة كلاعب محوري في مشروع الفريق اللندني بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، خاصة أنه ما زال في مقتبل مسيرته الكروية.

تأكيد على قوة الجانرز في انطلاقة الموسم

فوز آرسنال العريض على ليدز بنتيجة (5-0) جاء ليؤكد جاهزية الفريق لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة البريميرليج هذا الموسم، مستندًا على تألق نجومه الشباب، وفي مقدمتهم ساكا الذي بات أحد الأعمدة الأساسية للجانرز محليًا وأوروبيًا.