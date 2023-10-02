تيام مصطفى قمر: عمر الشريف قدوتي ونفسي أوصل للسينما العالمية بعمل مصري

أكد الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، نجل الفنان مصطفى قمر، أن سينما مصر ليست بعيدة، وأن بها تجارب ناجحة عديدة، قائلا: "الفكرة في أنه لا يتم التركيز على الشيء الجيد في السينما المصرية".

وأضاف تيام مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يريد الوصول للسينما العالمية والعمل به من خلال عمل مصري مميز شارك به.

وتابع تيام مصطفى قمر، أن : "عمر الشريف قدوتي في مجال الفن، وبدأت في الفن مع الفنان أحمد ذكي"، موضحًا أن الفنانة يسرا لو حصلت على فرصة للعمل في السينما العالمية لحصدت كافة الجوائز العالمية.