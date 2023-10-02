بعد معاناتها مع المرض النفسي ل 30 سنة.. اطلالة انيقة غادة عبد الرازق وبنتها واحفادها

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تصريحاتها الاخيرة عن معاناتها مع المرض النفسي .









حرصت الفنانة غادة عبد الرازق مراد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعيالإنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها رفقة بنتها واحفادها.





وتالقت غادة عبد الرازق باطلالة ملفتة وجريئة مرتدية جمبسوت باللون الابيض وهو ما كشف عن خصرها المنحوت وهوما جعل اطلالتها مثيرة





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتحل الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس القادم على قناة "ON".



تتحدث غادة عبدالرازق عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.





تكشف غادة عبدالرازق معاناتها مع المرض النفسي وقالت: "بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي.. وده مش عيب.. المشكلة إن في حاجاتمهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فايدة الدكتور النفسي".





تروي غادة عبدالرازق -خلال حلقة معكم منى الشاذلي- تجربتها مع الأطباء النفسيين، وتقول: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا،عشان كان عندي مشكلة.. أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيهرأيك يا دكتور، لقيته كتب لى روشتة أدوية كتير، وقالى خدى الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالى.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردوبيلف بالكرسي.. ده عصبني جدا.. طلعت قلت للممرضة (نصيحة مني لازم تبلغي عنه الشرطة.. ده محتاج دكتور)"!









يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالحويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبيرمن الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.





اليكم الصور..

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