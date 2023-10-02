كثافات مرورية بتلك المناطق.. تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور، صباح اليوم.

أكدت الإعلامية بسنت الحسيني ، أن هناك كثافة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر، إضافة إلى وجود كثافات بمنطقة وسط البلد حتى رمسيس.

وتابعت مقدمة برنامج :ًصباح الخير يا مصر"، أن هناك سيولة مرورية بشارع بورسعيد، حتى منطقة الزاوية الحمراء، إضافة إلى وجود مقافات مرورية بسيطة على منطقة الكورنيش والتحرير.

شارع فيصل الرئيسي.



وأشارت بسنت الحسيني إلى أن هناك كثافات مرورية على شارع الهرم الرئيسي، خاصة مع وجود اغلاقات في الشارع، إضافة إلى وجود كثافات في شارع فيصل الرئيسي.

