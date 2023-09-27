كثافات مرورية على كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة

استعرضت الإعلامية "لمياء حمدين"، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة الأولى المصرية، الحالة المرورية اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

‏وتشهد محافظة ‏القاهرة كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر وتباطؤ في حركة سير السيارات وذلك بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة، بالإضافة إلى شارع رمسيس نفسه الذي يشهد كثافات مرورية سوف تقل تدريجيا حتى نصل إلى غمرة، وكوبري 15 مايو المتجه إلى ‏المهندسين به كثافة مرورية عالية.

وتابعت ‏أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية ‏والتي تزيد مع ساعات الذروة وهناك تباطؤ في حركة سير السيارات ‏بسبب غلق الطريق في التقاطع مع المريوطية، ‏بالإضافة إلى كثافات مرورية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة حتى نصل إلى مناطق بولاق وإمبابة، ومحور صفت به كثافات مرورية ‏تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة.