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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتداء حزام الأمان.. رصد الحالة المرورية بشوارع وميادين العاصمة اليوم

الردارات الجديدة..
الردارات الجديدة.. السرعات مراقبة بالكاميرات

عرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة 22 سبتمبر عبر تطبيق جوجل للخرائط، ويجب الالتزام بالسرعات المقررة، لوجود كاميرات المراقبة والرادارات بجميع أنحاء الجمهورية.

السرعات مراقبة بالرادارات بجميع أنحاء الجمهورية

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهما أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات، ناصحة بربط حزام الأمان وتقليل السرعات المقررة، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة وردارات للألتزام بالسرعات المقررة.

 سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر

وظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، ونصحت مقدمة برنامج “8 الصبح” قائدي السيارات للقيادة بحرص شديد جدا لعدم وجود أى خسائر بشرية، وتهدئة السرعة منعا لتسبب أى حوادث على الطرق.

وأوضحت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضرتعبرعن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى امتداد رمسيس وغمرة بها، بالإضافة إلى أن كوبري 15 مايو به سيولة مرورية.

الحالة المرورية القاهرة الكبرى الرادارات كاميرات مراقبة ربط حزام الأمان

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