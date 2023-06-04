احذر| كاميرات مراقبة داخل اللجان بالجامعات لمكافحة الغش.. تحرير محاضر في هذه الحالات.. وعقوبات مشددة للطلاب المتلبسين به بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

كاميرات مراقبة داخل اللجان لمكافحة الغش

تحرر محاضر غش لطلاب الجامعات في هذه الحالات

عقوبات مشددة للطلاب الغشاشين بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

تواصل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا كوفيد 19، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والخريطة الزمنية، واتخذت العديد من الجامعات ضوابط مشددة لمكافحة الغش.



قال الدكتور أسامة السيد، عميد تربية نوعية بجامعة عين شمس، أن كل كلية بالجامعة وضعت روشتة خاصة لمواجهة حالات الغش، من خلال تشديد الإجراءات داخل اللجان، ومنع الدخول بالموبايل، وتعليق لافتات تحذيرية للطلاب، فضلا عن استعانة البعض بكاميرات مراقبة داخل اللجان خلال فترة الامتحانات.

وأوضح عميد نوعية عين شمس، أن الكلية اتخذت إجراءات مشددة لمنع الغش، وكذلك التواجد الملحوظ لأفراد الأمن والدفاع المدني والتأكد من سلامة أجهزة الإنذار وطفايات الحريق، والتأكيد على عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من لجان الامتحانات، واستعداد الطاقم الطبي بالكلية وتزويده بأدوات الإسعافات الأولية .

وأضاف الدكتور أسامة السيد، أن من إجراءات منع الغش، مراقبة اللجان من خلال كاميرات مراقبة لضبط أي حالات غش.

وتخصص الكلية غرفة مراقبة للكاميرات، من خلال موظفين متواجدين أمام الشاشات لمراقبة اللجان طوال فترات انعقاد لجان الامتحانات .

ووجهت كلية الألسن بجامعة عين شمس، تحذيرات للطلاب، من بينها أنه يجب على كل طالب إحضار الكارنيه أو بطاقة الهوية الخاصة به، ولن يسمح بدخول قاعة الامتحان دونها، وعلى الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه، وفرقته وقسمه في الجزء المخصص لذلك في كراسة الإجابة.

وأكدت الكلية أنه غير مسموح للطالب باصطحاب الهاتف المحمول إلى قاعة الامتحان ، ووجوده مفتوحا داخل القاعة يؤدي إلى إلغاء الامتحان وتحرير محضر غش، كما يجب على الطالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام اسمه في كل امتحان .

كما أكدت الكلية أنه يجب على الطالب الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان بمدة كافية، كما يحظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها ، و يحظر أيضا إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة.

وقالت الكلية، إنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان، ولا يسمح بالخروج من اللجنة إلا بعد مضي نصف الوقت، ويفتش الطالب قبل دخوله دورة المياه ويكون هذا الإجراء بواسطة أحد أفراد الأمن.

تحرير محضر غش فى هذه الحالات



وأشارت الكلية، إلى أنه يحرر محضر غش للطالب في الحالات الآتية:

- ضبط الهاتف المحمول مفتوحا.

- ضبط أوراق بها مادة علمية لها علاقة بالمقرر

- ضبط طالب قام بالكتابة على يده أو أي من متعلقاته الشخصية.

- تحدث الطالب إلى زميله أو النظر إلى ورقة إجابته.

- قيام الطالب بالكتابة على ورقة الأسئلة .

ومن جهته، أصدر الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، تعليمات عن عقوبة الغش في الامتحان، وهى: الرسوب في المادة التي قام الطالب بممارسة الغش فيها، والحرمان من دخول بقية مواد امتحان الفصل الدراسي، والرسوب فى جميع مواد الفصل الدراسي، والإحالة لمجلس التأديب، وإخطار ولي الأمر.

كما حذر من اصطحاب أي شيء غير ورقة الإجابة، مع حظر وجود المحمول نهائيا مع الطالب داخل اللجنة، وكذلك حظر وجود أي محتوى للمادة داخل اللجنة.

واكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن اللجان مراقبة بالكاميرات لمنع محاولات الغش ، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم يتم ضبط حالة غش واحدة.



ومن جهته، أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، تنفيذ ضوابط القانون بشأن عقوبة الغش أثناء الامتحانات، لافتا إلى أنّ قانون تنظيم الجامعات لم يغفل عن هذا الأمر بدءًا من ضبط الغشاش، ومن ثم التحقيق معه من قبل مجلس التأديب، وصولا إلى العقوبة التي تصل أحيانا إلى الفصل، وفقًا لملابسات الواقعة وظروفها وحيثياتها.

وأوضح الدكتور محمد رجاء عميد علوم عين شمس أن الكلية استعدت لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة .

وأضاف عميد كلية العلوم أن إدارة شؤون التعليم والطلاب قامت بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها، وان معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التى تم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار، وضرورة ان تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسى، وفى سبيل ذلك فإنها ستجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التى تقيس المهارات العليا.

و يوضح “صدى البلد” لطلاب الجامعات، عقوبات الغش و الشغب خلال لجان امتحانات الجامعات ومن هذه العقوبات :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.



- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.



- إذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

