أرقام الجلوس وأماكن امتحانات آداب عين شمس الترم الثاني يونيو 2023

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس ، أرقام الجلوس وأماكن امتحانات الفصل الدراسي الثاني يونيو 2023 ويمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، التدابير التى اتخذتها الكلية تزامنا مع امتحانات نهاية العام، موضحة أنه يؤدى امتحانات نهاية العام أكثر من 22 ألف طالب وطالبة على 5 فترات من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بداية من إعداد الجداول ووضع التحذيرات والتعليمات على موقع الكلية فى مقدمتها منع الدخول بالتليفون.

وأشارت إلى أنه يتم التأكيد على تهيئة اللجان والتهوية المناسبة وتوفير زجاجات المياه خاصة ، مع وجود خط ساخن للإسعاف تتواجد على الفور فى حالة الطوارئ مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية وتواجد عيادة الكلية وتجهيزها تحسبا لأى حالات طارئة.