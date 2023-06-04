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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آداب عين شمس تصدر تعلميات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات نهاية العام

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس، أرقام الجلوس وأماكن اليوم الاحد الموافق 4 يوينو  امتحانات الفصل الدراسي الثاني يونيو 2023 ويمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

 

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، التدابير التى اتخذتها الكلية تزامنا مع امتحانات نهاية العام، موضحة أنه يؤدى امتحانات نهاية العام أكثر من 22 ألف طالب وطالبة على 5 فترات من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة عصرا.

 

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بداية من إعداد الجداول ووضع التحذيرات والتعليمات على موقع الكلية فى مقدمتها منع الدخول بالتليفون.

وأشارت إلى أنه يتم التأكيد على تهيئة اللجان والتهوية المناسبة وتوفير زجاجات المياه خاصة ، مع وجود خط ساخن للإسعاف تتواجد على الفور فى حالة الطوارئ مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية وتواجد عيادة الكلية وتجهيزها تحسبا لأى حالات طارئة.

 

وكان قد نظم اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس مجموعة متنوعة من المسابقات : ( حفظ القرءان الكريم والأحاديث - سيف المعرفة - الغناء - كرة القدم ) 
 

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وأشادت ا.د حنان كامل بارتفاع مستوى أداء الطلاب وحرصهم على التنافس والتفوق في جميع المجالات ، كما دعتهم إلى التحلى بأخلاقيات المنافسة الشريفة، كما دعتهم إلى الاستعداد لموسم الأنشطة الصيفية بمجموعة أفكار مشروعات متميزة ومتنوعة وذلك بعد انتهاء فترة امتحانات آخر العام. 
وقد اعتمدت مسابقة "حفظ وتلاوة القرءان الكريم والأحاديث النبوية" على اختبار الطلاب في القدرة على حفظ ٣ او ٥ او ٧ أجزاء من القرءان الكريم وكذلك حفظ وفهم الأحاديث النبوية و كذلك اختبار جودة مخارج الحروف والنطق السليم والالتزام بأحكام وقواعد التجويد، والثقة بالنفس والآداء الجاد، وقام بالتحكيم في هذه المسابقة ا.د اسلام الشرقاوي الأستاذ بقسم اللغة العربية، وشارك فيها حوالي ٣٠ طالب، ونفذ المسابقة أمين اللجنة الثقافية سلوى عمرو ، ونائبها دانيال سامر  .
أما عن مسابقة " سيف المعرفة" ، فقد نظمتها اللجنة العلمية في مقر سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الأسكندرية والكائن بالكلية، وشارك بالمسابقة ١٦ فريق، وتكون الفريق الواحد من ٤ طلاب ، وتم سؤالهم ٥ أسئلة في المعلومات العامة، لكل فريق ،وتم إعلان المركز الأول والثانى والثالث في الحال ، وقام بالتحكيم د محمد طارق النجار من قسم اللغة العربية ، وقام بالتنفيذ من الإدارة ا. غادة أحمد و الطالبة مروة محمد أمينة اللجنة العلمية ونائبتها هنا حاتم .
وبالنسبة لمسابقة( الغناء ) ، فقد أقامتها اللجنة الفنية وترأس لجنة التحكيم د . علاء تيسير ، وإبراهيم عبد الجبار المشرف على فريق روح الشرق.
وتضمنت بنود التقييم : حسن المظهر ، الالتزام باللحن ، الأداء الجيد وعذوبة وتلوين الصوت ، الأداء الواثق ، و جودة المخارج، وقام بالتنفيذ طلاب اللجنة الفنية على رأسهم محمد جمال علوان أمين اللجنة ونائبه يوسف محمد عبد الرحمن وقام بالإشراف على المسابقة من الإدارة ا.هدى عبد الحميد.
كما أقام الاتحاد بطولة كرة الفدم على ملاعب كلية التجارة على مدار يومين حيث تنافس ١٦ فريق على تصفيات البطولة وتم إعلان المراكز الأول والثاني والثالث ، وأشرف على المسابقة من موظفي الإدارة السيدة سمر كامل ومن الطلاب : أمين اللجنة الرياضية أحمد محمود  ونائبته دينا حسين.

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