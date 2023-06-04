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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| منح مقدمة من هيئة الفولبرايت للعام الأكاديمي 2024/2025.. وآداب عين شمس تصدر تعلميات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات نهاية العام

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من هيئة الفولبرايت للعام الأكاديمي 2024/2025
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت هيئة الفولبرايت، بفتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصـريين فى جميع المجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمى 2024-2025 كالتالى:

اليوم.. اقتصاد منزلي حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني
أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣  اليوم وتستمر حتي يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

 

آداب عين شمس تصدر تعلميات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات نهاية العام
أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس، أرقام الجلوس وأماكن اليوم الاحد الموافق 4 يوينو  امتحانات الفصل الدراسي الثاني يونيو 2023 ويمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة بعنوان رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية
أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة القاهرة عن إقامة ورشة عمل بعنوان “ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية”، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٦/١٤ في تمام الساعة ١٠ صباحا بمدرج ٢ ويحاضر بها محمد سعيد مستشار دولي معتمد في التدريب والتنمية البشرية من أكاديمية جون هيفر _ بريطانيا و مدرب دولي محترف من المركز العالمي الكندي.

 

برنامج لوريال - يونسكو مصر 2023.. آخر موعد أمام الباحثات المتميزات للتقديم

 


أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 للباحثات المتميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة  لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافأة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

 

مركز التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة يعلن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى
أعلن مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة، عن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى فى (النانوتكنولوجى و تطبيقاته الدوائية).

 

 

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