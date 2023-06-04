عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من هيئة الفولبرايت للعام الأكاديمي 2024/2025

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت هيئة الفولبرايت، بفتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصـريين فى جميع المجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمى 2024-2025 كالتالى:

واوضحت أن منح للحصول على درجة الماجستير فى جميع المجالات لخريجى الجامعات:

FULBRIGHT EGYPTIAN STUDENT PROGRAM – MASTER’S DEGREE

موقع البرنامج: https://fulbright-egypt.org/program/student

البريد الالكترونى: [email protected]

4 وزراء ومحافظين يبحثون آليات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

بينما منح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية فى جميع المجالات للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه فى الجامعات بمصر

FULBRIGHT EGYPTIAN STUDENT PROGRAM – VISITING STUDENT RESEARCHER

موقع البرنامج: https://fulbright-egypt.org/program/vsr

البريد الإلكترونى: [email protected]

واوضحت أن آخر موعد للتقدم بهم هو 1 يوليو2023.

وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن أفادت سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الإتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.

واوضح أن أخر موعد للتقدم 30 يونيو2023، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://embassies.gov.il/bucharest/Relations/Scholarships/Pages/Romanian-scholarships-for-foreign-citizens-for-2023-2024.aspx


وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وزارة التعليم العالى هيئة الفولبرايت برامج فولبرايت للطلاب درجة الماجستير Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

ترشيحاتنا

سليمان وهدان: مجلس إدارة الزمالك عزل رئيسه 9 مايو الماضي

تقنية الذكاء الاصطناعي تثير الجدل عن تقدير وزن زعيم كوريا الشمالية

سليمان وهدان: مستمر في منصبي بنادي الزمالك وقرار عزلي غير قانوني

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإسرائيلي حادث الحدود هاتفيًّا

الدكتور محمود وهبة.. تعرف على صاحب أول رسالة دكتوراه من العناية المركزة؟

زيارة نادرة .. أمريكا تعلن عن توجه مسئول كبير إلى الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ