التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من هيئة الفولبرايت للعام الأكاديمي 2024/2025

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت هيئة الفولبرايت، بفتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصـريين فى جميع المجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمى 2024-2025 كالتالى:

واوضحت أن منح للحصول على درجة الماجستير فى جميع المجالات لخريجى الجامعات:

FULBRIGHT EGYPTIAN STUDENT PROGRAM – MASTER’S DEGREE

موقع البرنامج: https://fulbright-egypt.org/program/student

البريد الالكترونى: [email protected]

بينما منح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية فى جميع المجالات للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه فى الجامعات بمصر

FULBRIGHT EGYPTIAN STUDENT PROGRAM – VISITING STUDENT RESEARCHER

موقع البرنامج: https://fulbright-egypt.org/program/vsr

البريد الإلكترونى: [email protected]

واوضحت أن آخر موعد للتقدم بهم هو 1 يوليو2023.

وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الإتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.

واوضح أن أخر موعد للتقدم 30 يونيو2023، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://embassies.gov.il/bucharest/Relations/Scholarships/Pages/Romanian-scholarships-for-foreign-citizens-for-2023-2024.aspx



وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.