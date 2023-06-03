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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

4 وزراء ومحافظين يبحثون آليات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بمبنى وزارة التعليم العالي بالتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

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وذلك في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري في ضوء الإجراءات الحالية للتجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير في بداية الاجتماع.

و أشار وزير التعليم العالي إلى تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعتي القاهرة وعين شمس؛ بإعداد خطة لتطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، بعد الانتهاء من أعمال الإزالات والتوسعات التي تمت بالطريق.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور ، أن فريق عمل مشترك من كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس، قام بوضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء التجهيز لافتتاحه، خاصة وأن الطريق الدائري يُعد أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف، موضحًا أنه تم إعداد دراسة مُتكاملة حول تنفيذ المشروع من خلال فريق العمل المُشترك بين الجامعتين.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار ، بالجهود المبذولة من قِبل فريق العمل بكليتي الهندسة بجامعتي عين شمس والقاهرة، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى تصور نهائي للبدء في تنفيذ أعمال تطوير المشروع.

وتناول الاجتماع عرض بعض المُقترحات الخاصة بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك وفقًا للدراسة المُقدمة من الفريق المُشترك من كليتي الهندسة بالجامعتين.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسام الدين عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور طارق إبراهيم نصر مدير مركز دعم التصميمات المعمارية بجامعة القاهرة، والدكتورة إنجي البرملجي أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة أمنية ممدوح أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور حسين فريد مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي كان قد عقد عدة اجتماعات  مع الدكتور أيمن عاشور وعمداء كلية الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس لوضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري.

وذلك ضمن أعمال التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير ، حيث يُعد الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف، وقد وجه باستكمال الدراسات التفصيلية لكل منطقة بالطريق الدائري، تمهيدًا لبدء أعمال المشروع.

رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوزيري التعليم العالي والإسكان ومحافظي القاهرة والجيزة
رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوزيري التعليم العالي والإسكان ومحافظي القاهرة والجيزة
رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوزيري التعليم العالي والإسكان ومحافظي القاهرة والجيزة
رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوزيري التعليم العالي والإسكان ومحافظي القاهرة والجيزة
رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوزيري التعليم العالي والإسكان ومحافظي القاهرة والجيزة
رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوزيري التعليم العالي والإسكان ومحافظي القاهرة والجيزة
رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوزيري التعليم العالي والإسكان ومحافظي القاهرة والجيزة
رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوزيري التعليم العالي والإسكان ومحافظي القاهرة والجيزة
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وزارة التعليم العالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء Jobs Education

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