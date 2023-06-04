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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج لوريال - يونسكو مصر 2023.. آخر موعد أمام الباحثات المتميزات للتقديم

اللجنة الوطنية المصرية
اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 للباحثات المتميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة  لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافأة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

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تحسين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات.. وخبراء: مطلب حيوي لرفع جودة التعليم والبحث العلمي

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خبير تعليم: الجامعات المصرية أساس الفكر والعلم في المجتمع

يهدف البرنامج إلى تعزيز ودعم دور المرأة المصرية، وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم وذلك في :
مجال علوم الحياة (مثل البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الأعصاب والتقنيات الحيوية والبيئة وعلم السلوك)،
وكذا العلوم الفيزيائية (مثل الفيزياء والكيمياء والبترول والهندسة والرياضيات والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات والأرض وعلوم الكون).

ويتم تقديم منحتين قيمة كلّ واحدة منها 10،000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، كما سيتم تقديم منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.

للتقديم في هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/62

وذلك قبل موعد غايته 30 يوليو 2023.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://en.unesco.org/node/358483

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:    [email protected]
https://www.asu.edu.eg/ar/6380/news/

وكان قد أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والراحة النفسية للطلاب، حفاظا علي أداء الامتحانات.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس، لـ صدي البلد، أن نسبة الحضور بالامتحانات مرتفعة للغاية تتجاوز 98%، لافتا إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات.

اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة العلوم الفيزيائية أكاديمية البحث العلمي مؤسسة لوريال مصر Jobs Education

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