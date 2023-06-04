اليوم.. اقتصاد منزلي حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ اليوم وتستمر حتي يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

ونوهت الكلية بأنه على الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم.

وأعلنت الكلية عن تجهيز اللجان و تعقيمها استعداد لبدء الامتحانات ، و الالتزام بقواعد المجلس الاعلي للجامعات لامتحانات نهاية العام .

جدير بالذكر انه حصدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أكبر عدد من الجوائز في ختام مهرجان إبداع النسخة الحادية عشر، الذي أقيم على مسرح جامعة القاهرة برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .



وأكد الدكتور السيد قنديل - في تصريح له اليوم- أهمية النشاط الطلابي والمشاركة الطلابية في بناء شخصية قوية وقيادية تستطيع مواجهة المجتمع والمنافسة فيه، منوها إلى التزام الجامعة بتطوير ودعم المواهب والإبداع بين الطلاب.