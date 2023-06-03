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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: مشاريع التخرج أحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أيام قليلة تفصلنا عن بدء مناقشة مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية والتى قد تكون كتطبيق لهم على ما تمت دراسته خلال سنوات الدراسة، وبعض المشاريع تتحول إلى شركات ناشئة وتساهم في دخول الشباب لسوق العمل كأصحاب أعمال، ولكن هناك العديد من المشاريع الطلابية التي لا يتم العمل بها .
 

مشاريع التخرج في التعليم  كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة
 

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن مشاريع التخرج بالكليات العملية تمثل أول تجربة فعلية تحاكي الحياة العملية للطالب بعد التخرج كما يعد المشروع أهم فرصة لطلاب.
 

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انطلاق موسم مناقشة مشاريع تخرج طلاب الجامعات.. ومطالب بتحويلها إلى مادة تسويقية تجارية تهتم بدراسة المجتمع

وأكد الدكتور مجدي حمزة ، أهمية مشاريع التخرج في التعليم  كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة، بالإضافة إلى أن طلاب الجامعات المصرية يبتكرون العديد من المشاريع التي تفيد المجتمع بشكل كبير والتي تساعد في تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.
 

وأكد أن يوجد هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية فسوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هما دينامو عملية التنمية الاقتصادية فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء نظرا لانعاكسها على استيعاب العاطلين في سوق العمل وادماجهم في العملية الإنتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع الي معول للبناء والإنتاج.

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