بنات عين شمس : مشروعات تخرج الكلية تهتم بدراسة المجتمع المصري

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لمناقشة مشاريع التخرج للطالبات خلال شهر يونيو الجاري.

مؤكدة أهمية مشاريع التخرج بالكليات التي تتيح للطالب فرصة حقيقية لمعرفة ذاته ودمجه بسوق العمل.

وأضافت عميدة بنات عين شمس ، إنه سوف يتم مناقشة مشروعات التخرج لشعبة الأنثروبولوجيا والفولكلور بقسم الاجتماع بكلية البنات خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، أن مشروعات التخرج بشعبة الأنثروبولوجيا والفولكلور تهدف إلى إكساب الطالبة مهارة تطبيق ما درسته خلال سنوات الدراسة الأربع من نظريات ومناهج بحث بالتطبيق علي موضوعات في مجال الأنثروبولوجيا والفولكلور.

كما تهدف مشروعات إلى الاهتمام بدراسة المجتمع المصري والكشف عن كافة الظواهر الاجتماعية والثقافية الموجودة فيه، ورصد ما يطرأ عليه من تغيرات بفعل الانفتاح علي العالم، وانعكاس كافة أحداثه علي واقع المجتمع المصري، والوقوف على كافة المستجدات المرتبطة ببرامج التنمية التي تتبناها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.