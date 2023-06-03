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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مطالب بتحويل مشاريع تخرج الطلاب بزراعة عين شمس لمادة تسويقية تجارية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة  جامعة عين شمس، ن الكلية تقوم بتنظيم العديد من الدورات العملية لدمج طلاب الكلية بسوق العمل واكتساب الخبرات.

 

وأضاف الدكتور احمد جلال عميد عين شمس ، أن الدولة  تسعي  بكل السبل الي النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بمشاركة جميع فئات المجتمع وتحويل مشاريع تخرج الطلاب إلي النور وتحويلها إلي مادة قابلة للشراء والتسويق .

 

وأوضح عميد زراعة عين شمس ، إن مشاريع التخرج بالكليات العملية تمثل أول تجربة فعلية تحاكي الحياة العملية للطالب بعد التخرج، كما يعد المشروع أهم فرصة لطلاب.

وأكد عميد كلية زراعة  جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد على أهمية مشاريع التخرج في التعليم  كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة، بالإضافة إلى أن طلاب الجامعات المصرية يبتكرون العديد من المشاريع التي تفيد المجتمع بشكل كبير، والتي تساعد في تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

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وتابع  الدكتور احمد جلال اننا امام نقلة نوعية وقفزة تاريخية في رعاية واهتمام الدولة بالموهوبين والمتميزين علميا وابداعيا بتوجيه الرئيس بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعات.

 

أشار إلى أن دور الجامعة غير مقتصر علي استقبال الطالب وتزويده بالمعارف والمعلومات التي تنمي الجانب المعرفي لديه فقط. أو عملية حشو للمعلومات في ذهن الطالب دون الاهتمام بالجوانب الأخرى، منوها أنه لابد من النظر لمشاريع التخرج على أنها حصاد لكافة المعارف والمفاهيم والمهارات التي اكتسبها الطالب طوال فترة دراسته لمقررات التخصص.

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