الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

تحاول كل أم الحفاظ علي صحة أبنائها ، ولكن موسم الدراسة يمكن أن يكون سبب لإصابة ابنك بالعديد من الأمراض وذلك بسبب التغذية الغير سليمة التي تؤدي إلي ضعف مناعة الطفل .

ومن أبرز الأطعمة الخطيرة علي صحة الطفل هي اللحوم الجاهزة، ولحوم الغداء والمشروبات التي تحتوي علي مواد حافظة كلها جزء من فئة أكبر من اللحوم تسمى اللحوم المصنعة وفقا ل knows nutrition.

تُعرّف منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة بأنها "اللحوم التي تم تحويلها من خلال التمليح أو المعالجة أو التخمير أو التدخين أو غيرها من العمليات لتعزيز النكهة أو تحسين الحفظ".

أمثلة على اللحوم المصنعة

تشمل اللحوم المصنعة البرجر والنقاتق أو الدواجن أو منتجات اللحوم الثانوية

فإن منظمة الصحة العالمية تنص صراحة على أن اللحوم المصنعة بنفس خطورة التدخين

"لقد تم تصنيف اللحوم المصنعة في نفس فئة مسببات السرطان مثل تدخين التبغ ولكن هذا لا يعني أنها جميعها متساوية الخطورة.

تصف تصنيفات الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) قوة الأدلة العلمية حول كون العامل سببًا للسرطان، بدلاً من تقييم مستوى المخاطر.