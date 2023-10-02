السيسي: رفضنا فكرة طرد السفراء والرد بالبيانات في سياسة مصر الخارجية

كشف الرئيس السيسي، عن أنه كان لديه سياسة مختلفة كان يرغب في تطبيقها، وحينما تولى سامح شكري، وزير الخارجية، لن يكن يعرفه، وعقد جلسة معه من أجل وضع السياسة الخارجية المصرية، وتحدث معه عن أن لديه سياسة مختلفة بعض الشيء.

السيسي يكشف طريقة وضع أدبيات السياسة الخارجية

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أن مصر في ذلك التوقيت كان يوجد عنها انطباع سيء عن الدولة المصرية، إذ أنها كانت دولة غير مستقرة، والأمن مضطرب للغاية، والأعمال الإرهابية متواجدة في أماكن عديدة.

وتابع السيسي، أن الإرهاب كان منتشر في أكثر من مكان في هذا الوقت وليس في سيناء فقط، إذ أن الصعيد قاموا بحرق 70 كنيسة، فضلا عن أبراج الكهرباء وغير ذلك.

ولفت إلى أنه تحدث مع سامح شكري وزير الخارجية أن أدبيات السياسة لديه تختلف عن أدبيات السياسة الخارجية الموجودة في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، وأن لديه ثقة في هذه الأدبيات، وهذه الثقة نابعة من قيم أخلاقية ودينية يعتقدها، حتى وإن كان النتائج ستجد مقاومة وعدم استعداد، "قولتلهم لا نتدخل في شؤون الآخرين، ولا نكون عامل هدم وتخريب للدول، ويكون عندنا استعداد للصبر الاستراتيجي في الأزمات والصراعات اللي هتقابلنا".

واستكمل السيسي، أن مصر لا يمكن أن تكون أزماتها وصراعاتها يتم التعامل معها بشيء غير الصبر الاستراتيجي والأفكار، ورفض فكرة طرد السفراء والرد ببيانات واحد تلو الآخر، ومن ثم يتم العمل على بناء سياسة الدولة المصرية.