"حداد قمري" و"من القاتل" في ثالث أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج ، مساء اليوم /الاثنين/عرضين مسرحيين لفرقة مركز الجيزة الثقافي، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض المسرحي الأول "حداد قمري" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، مستوحى من نص كوميديا الأيام السبعة للكاتب العراقي علي الزيدي والليلة القمرية الأخيرة لأحمد عصام، وتدور فكرته حول العزلة والفوبيا في إطار عبثي كوميدي، بعد تدمير معظم البشرية نتيجة الفيروسات والأوبئة.

والعرض من بطولة نور زيدان، هاجر حسن، عمر صلاح الدين، ديكور وملابس مونيكا مدحت، دراماتورج نور عفيفي، موسيقى مازن محروس، وإخراج فاطيما محمد.

أما العرض المسرحي الثاني بعنوان "من القاتل" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، ويعد العمل الأول للمخرج عمر الحسيني، والنص مأخوذ عن ليلة القتلة لخوزيه تريانا، إحدى روائع كلاسيكيات المسرح العالمي، وتدور أحداثه حول تصارع الأجيال داخل مكان واحد في غرفة واحدة على شكل لعبة مسلية.

"من القاتل" بطولة محمد السعيد، ندى سعيد، ومريم الدسوقي، موسيقى بودا العطار، ديكور روان خالد، إضاءة ياسمين هاني، استعراضات علي جیمي، إعداد درامي محمد السعيد، مخرج منفذ هاجر حسن وأحمد فتحي ويعقب العروض ندوة نقدية لمناقشة النقاط الفنية والأدبية.

ويقام "المهرجان الختامي لنوادي المسرح" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعي.