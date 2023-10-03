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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمباراة أبو قير.. غزل المحلة يواجه كوم حمادة وديا

صدى البلد

يواجه غزل المحلة فريق كوم حماده وديـاً عصر الثلاثـاء على ستاد غزل المحلة استعدادًا لمواجهـة أبو قير للأسمدة في الجولة الثالثـة من دوري المحترفين.


ويجهز الكابتن خالد عيد للدفـع بعناصر جديدة وتصعيد بعض الناشئين لإعدادهم للمشاركة في قادم المباريات.  

 


وكان قد انتهي اللقاء الذي جمع فريق غزل المحلة مع نظيره حرس الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ،ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري المحترفين .


ومن جانب آخر فقد أجرى السيد الشبراوي مدافع الفريق، عملية جراحيـة ناجحة في الرباط الصليبي , بأحد المستشفيات الخاصـة بالقـاهرة.


وكان الشبراوي قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الوديـة أمام بني عبيد على ستـاد غزل المحلة استعداداً لبدء منافسات دوري المحترفيـن.

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