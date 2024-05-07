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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجب عبد القادر: المصري تعرض للخسارة بالدوري بـ فعل فاعل

صدى البلد

أبدى رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، استياء شديدا من الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي جرت اليوم بالدوري المصري.

وقال رجب عبد القادر خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد  »، :" للأسف هناك أخطاء تحكيمية كبيرة تشهدها مباريات المصري، لقد تعرضنا للخسارة في الدوري خلال مباريات سابقة بـ فعل فاعل."

واكمل:" للأسف الأخطاء التحكيمية تسببت في خسارتنا عدد من النقاط بالدوري، ويجب أن تتدخل رابطة الأندية لحل أزمات التحكيم المصرية لأنها تؤثر على مجهود الأندية واللاعبين".

وتابع :" تقنية الفيديو لم تقدم أي إضافة لكرة القدم المصرية ، وسنظل ندعم الفريق بكل قوة ونأمل في التأهل للمشاركة الإفريقية في الموسم المقبل".

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